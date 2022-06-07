Тысячи американцев потребовали отменить закон о свободном владении оружием

Новости США. В США прошли многочисленные акции протеста против вооруженного насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих крупных городах страны на улицы вышли тысячи людей, требуя от правительства остановить вал преступлений и обеспечить безопасность американцев на улице, в школах и домах. А также отменить закон о свободном владении оружием, который был принят сотни лет назад.