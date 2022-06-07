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Тысячи американцев потребовали отменить закон о свободном владении оружием

07 июня 2022 09:28
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Новости США. В США прошли многочисленные акции протеста против вооруженного насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи американцев потребовали отменить закон о свободном владении оружием-1

Во многих крупных городах страны на улицы вышли тысячи людей, требуя от правительства остановить вал преступлений и обеспечить безопасность американцев на улице, в школах и домах. А также отменить закон о свободном владении оружием, который был принят сотни лет назад.

Тысячи американцев потребовали отменить закон о свободном владении оружием-4

С начала года в США произошло 233 массовых расстрела. Недавняя трагедия в техасской школе унесла жизни 19 детей.

# Акции протеста # Фотофакт

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