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Поляков предупредили о резком подорожании автомобильного топлива

06 июня 2022 13:23
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Новости Польши. В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо. Средняя цена бензина по стране составляет уже около 2 долларов за литр. За год цифра выросла на 35 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляков предупредили о резком подорожании автомобильного топлива-1

Дороже всего заправиться в Варшаве. А в конце июля закончится действие документа о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива, что приведет к еще большему подорожанию. В этой ситуации многие автовладельцы уже отказались от использования личного транспорта. Не исключено, что таких станет больше, так как в Польше дефицит топлива, в резервуарах АЗС почти не осталось запасов.

# Экономический кризис # Фотофакт

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