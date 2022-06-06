Поляков предупредили о резком подорожании автомобильного топлива

Новости Польши. В Польше продолжает дорожать автомобильное топливо. Средняя цена бензина по стране составляет уже около 2 долларов за литр. За год цифра выросла на 35 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороже всего заправиться в Варшаве. А в конце июля закончится действие документа о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива, что приведет к еще большему подорожанию. В этой ситуации многие автовладельцы уже отказались от использования личного транспорта. Не исключено, что таких станет больше, так как в Польше дефицит топлива, в резервуарах АЗС почти не осталось запасов.