В одни руки – по пачке макарон и муки. В европейских магазинах начали ограничивать продажу продуктов

Европа все быстрее и глубже погружается в продовольственный кризис. Введенные санкции нарушили цепочку поставок, что привело к дефициту товаров даже в самых благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Германии напуганные ценами и сообщениями о возможной пропаже с полок магазинов некоторых продуктов люди в панике бросились скупать все подряд. Чтобы избежать дефицита, в супермаркетах пошли на радикальные меры. В одни руки продают лишь по пачке макарон и муки. Власти призывают немцев не делать долгосрочных запасов продовольствия. Но это не действует. Кроме того, люди обеспокоены появлением в телеэфире программ с советами, как разогреть еду без электричества. Это прямое доказательство тому, что Германия готовит своих жителей к негативному сценарию в экономике.