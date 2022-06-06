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В одни руки – по пачке макарон и муки. В европейских магазинах начали ограничивать продажу продуктов

06 июня 2022 13:06
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Европа все быстрее и глубже погружается в продовольственный кризис. Введенные санкции нарушили цепочку поставок, что привело к дефициту товаров даже в самых благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В одни руки – по пачке макарон и муки. В европейских магазинах начали ограничивать продажу продуктов-1

Так, в Германии напуганные ценами и сообщениями о возможной пропаже с полок магазинов некоторых продуктов люди в панике бросились скупать все подряд. Чтобы избежать дефицита, в супермаркетах пошли на радикальные меры. В одни руки продают лишь по пачке макарон и муки. Власти призывают немцев не делать долгосрочных запасов продовольствия. Но это не действует. Кроме того, люди обеспокоены появлением в телеэфире программ с советами, как разогреть еду без электричества. Это прямое доказательство тому, что Германия готовит своих жителей к негативному сценарию в экономике.  

В одни руки – по пачке макарон и муки. В европейских магазинах начали ограничивать продажу продуктов-4

А во французских супермаркетах ограничили продажу подсолнечного масла – не более шести бутылок одному покупателю. Правила скоро коснутся и муки, которую можно купить далеко не во всех магазинах. В Италии запреты намного жестче – всего две бутылки в одни руки. В дополнение ко всему знаменитая итальянская паста будет реже появляться на столах. Цены на макароны выросли более чем на 15 %. Не лучшим образом обстоят дела и по целому ряду других товаров. По данным Европейской ассоциации производителей, запасов масла в Европе осталось лишь на месяц, в лучшем случае на полтора.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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