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Варшава ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества

18 сентября 2024 06:47
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Институт польско-венгерского сотрудничества ликвидируют. По мнению Варшавы, необходимости в нем больше нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества-2

По крайней мере так считает премьер-министр Польши. Именно он выступил с инициативой о закрытии учреждения. Оно было создано в 2018 году. Местные СМИ уточняют, правительство планирует прекратить деятельность организации в ближайшие месяцы. Ранее к институту предъявляли претензии польские органы финансового контроля.

# Международная политика

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