Варшава ликвидирует Институт польско-венгерского сотрудничества

Институт польско-венгерского сотрудничества ликвидируют. По мнению Варшавы, необходимости в нем больше нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По крайней мере так считает премьер-министр Польши. Именно он выступил с инициативой о закрытии учреждения. Оно было создано в 2018 году. Местные СМИ уточняют, правительство планирует прекратить деятельность организации в ближайшие месяцы. Ранее к институту предъявляли претензии польские органы финансового контроля.