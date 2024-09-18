Тысячи американских солдат могут разместиться вблизи белорусской границы

Литва намерена разместить около тысячи американских солдат на полигоне в Пабраде, вблизи белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью Вильнюса является постоянное военное присутствие США на этой территории. Руководство Литвы во время посещения полигона ознакомилось с его инфраструктурой. Там же состоялись учения американского контингента. В ходе тренировок показана стрельба из танков «Абрамс».