Министр внутренних дел Франции обвинил премьер-министра Италии во лжи

Все началось с того, что министр внутренних дел Франции публично раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив ее во лжи. Мол, политик так и не смогла решить проблемы миграции, благодаря которым она и была избрана. После этого в знак протеста против таких неприемлемых высказываний министр иностранных дел Италии отменил свою поездку в Париж. Стоит отметить, что это не первое разногласие между двумя странами. Франция и Италия вот уже несколько лет по очереди обвиняют друг друга в нарушении международных законов и не сходятся во взглядах на будущее Евросоюза.