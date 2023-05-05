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Министр внутренних дел Франции обвинил премьер-министра Италии во лжи

05 мая 2023 20:11
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Страсти в Европе бушуют не только из-за украинского зерна. Отношения Италии и Франции превратились в настоящую «Санта-Барбару». Две страны поссорились из-за мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр внутренних дел Франции обвинил премьер-министра Италии во лжи-1

Все началось с того, что министр внутренних дел Франции публично раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив ее во лжи. Мол, политик так и не смогла решить проблемы миграции, благодаря которым она и была избрана. После этого в знак протеста против таких неприемлемых высказываний министр иностранных дел Италии отменил свою поездку в Париж. Стоит отметить, что это не первое разногласие между двумя странами. Франция и Италия вот уже несколько лет по очереди обвиняют друг друга в нарушении международных законов и не сходятся во взглядах на будущее Евросоюза. 

# Международная политика # Джорджа Мелони # Фотофакт

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