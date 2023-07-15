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В США одобрили новый проект бюджета на оборону – это рекордные 886 млрд долларов

15 июля 2023 10:35
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Новости США. Рекордные расходы на оборону. Палата представителей США одобрила новый проект бюджета для Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году Министерство обороны получит 886 миллиардов долларов.

В США одобрили новый проект бюджета на оборону – это рекордные 886 млрд долларов-1

В ближайшее время законопроект должен одобрить Сенат Конгресса, контролируемый Демократической партией. Однако уже сейчас план бюджета называют большой победой для спикера Палаты представителей и республиканцев, у которых в палате большинство. Поскольку ранее многие вопросы касаемо обороны решались в пользу демократов во главе с Джо Байденом. Например, они заблокировали ряд поправок от республиканцев о сокращении или прекращении военной помощи Украине и о запрете на передачу кассетных боеприпасов за границу.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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