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Медведев предложил Джонсону пройти курс лечения в психбольнице

15 июля 2023 10:32
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил пройти курс лечения в психиатрической клинике бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону из-за его заявления о приеме в НАТО Украины без всяких условий, сообщает РИА Новости.

Свое соображение Медведев изложил в своем Telegram-канале, назвав Джонсона «отставным дурачком» и отметив, что выступать в роли крутого парня, который требует начать Третью мировую войну, он сможет только в среде психически нездоровых людей. 

Он также процитировал строки из песни Владимира Высоцкого, в которой описываются пациенты сумасшедшего дома, стремящиеся разгадать тайну Бермудского треугольника. Медведев особо подчеркнул, что находящегося в сумасшедшем доме Джонсона вполне могла ожидать подобная участь, поскольку его поведение соответствует норме депривированного человека. 

Ранее Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил о необходимости немедленного безоговорочного принятия Украины в НАТО.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Борис Джонсон

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