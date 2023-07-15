Медведев предложил Джонсону пройти курс лечения в психбольнице

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил пройти курс лечения в психиатрической клинике бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону из-за его заявления о приеме в НАТО Украины без всяких условий, сообщает РИА Новости.

Свое соображение Медведев изложил в своем Telegram-канале, назвав Джонсона «отставным дурачком» и отметив, что выступать в роли крутого парня, который требует начать Третью мировую войну, он сможет только в среде психически нездоровых людей.

Он также процитировал строки из песни Владимира Высоцкого, в которой описываются пациенты сумасшедшего дома, стремящиеся разгадать тайну Бермудского треугольника. Медведев особо подчеркнул, что находящегося в сумасшедшем доме Джонсона вполне могла ожидать подобная участь, поскольку его поведение соответствует норме депривированного человека.

Ранее Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил о необходимости немедленного безоговорочного принятия Украины в НАТО.