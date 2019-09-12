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Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан

12 сентября 2019 07:21
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Новости Японии. Слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан – с таким предложением выступил министр окружающей среды Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан-1

По его словам, загрязненную жидкость уже негде хранить. Место в резервуарах закончится через два года. Сейчас в ёмкостях АЭС скопилось более миллиона тонн воды. Больше всего перспектива слива радиоактивной жидкости беспокоит соседей, в частности Южную Корею.   

Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан-4

Против такого решения выступают и рыбаки, хотя, по мнению ученых, эта вода не представляет большой угрозы океану. В правительстве Японии отметили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Ведутся переговоры.  

Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан-7

# Экология # Фотофакт

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