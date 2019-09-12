Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан

Новости Японии. Слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан – с таким предложением выступил министр окружающей среды Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан – с таким предложением выступил министр окружающей среды Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, загрязненную жидкость уже негде хранить. Место в резервуарах закончится через два года. Сейчас в ёмкостях АЭС скопилось более миллиона тонн воды. Больше всего перспектива слива радиоактивной жидкости беспокоит соседей, в частности Южную Корею.
Против такого решения выступают и рыбаки, хотя, по мнению ученых, эта вода не представляет большой угрозы океану. В правительстве Японии отметили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Ведутся переговоры.