Министр окружающей среды Японии предложил слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан

Новости Японии. Слить радиоактивную воду с атомной станции «Фукусима» в Тихий океан – с таким предложением выступил министр окружающей среды Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, загрязненную жидкость уже негде хранить. Место в резервуарах закончится через два года. Сейчас в ёмкостях АЭС скопилось более миллиона тонн воды. Больше всего перспектива слива радиоактивной жидкости беспокоит соседей, в частности Южную Корею.