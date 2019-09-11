Верховный суд Шотландии признал приостановку работы британского парламента незаконной

Новости Великобритании. По их мнению, решение Бориса Джонсона должно быть отменено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судьи считают, что таким образом премьер пытается помешать парламенту принимать какие-либо законы по вопросу выхода страны из ЕС, что позволит Джонсону провести Brexit без сделки. Окончательное слово в этом споре остается за Верховным судом Британии. Слушание дела пройдет уже на следующей неделе.

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок

В конце августа Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента с 9 сентября по 14 октября. Решение премьера одобрила королева Елизавета II.