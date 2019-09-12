Китай освободит от пошлин некоторые товары из США

Новости Китая. Речь идет о 16-ти наименованиях. Среди них лекарства, а также предметы, которые необходимы для промышленности и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, рыбная мука для корма. В перечень не вошли важные продукты американского экспорта, в том числе свинина и кукуруза. Пошлины снимут 17 сентября.