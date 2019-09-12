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Китай освободит от пошлин некоторые товары из США

12 сентября 2019 07:13
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Новости Китая. Речь идет о 16-ти наименованиях. Среди них лекарства, а также предметы, которые необходимы для промышленности и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Китай освободит от пошлин некоторые товары из США -1

Например, рыбная мука для корма. В перечень не вошли важные продукты американского экспорта, в том числе свинина и кукуруза. Пошлины снимут 17 сентября.   

Китай освободит от пошлин некоторые товары из США -4

Соответствующая мера будет действовать ровно год. 1 сентября Вашингтон и Пекин ввели новые взаимные пошлины и объявили о новом раунде повышения тарифов. Очередные переговоры сторон по торговому вопросу запланированы на октябрь.   

Китай освободит от пошлин некоторые товары из США -7

# Китай # Фотофакт

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