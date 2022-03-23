Министр обороны Великобритании открыто заявил о подготовке украинских военных специалистами НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это еще не вся информация, которой поделился Бен Уоллес в беседе с известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Некоторые фрагменты уже появились в Сети.

Британский министр рассказал, что солдат ВСУ НАТО учили воевать на протяжении пяти лет. Интересен в этой связи вопрос антинатовского статуса Украины, о чем и спросили пранкеры от имени премьера Украины.

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании:

В НАТО входит 30 стран, в частности, проблема именно в этом. Не так-то просто заставить каждого сказать «да». Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап.

Бен Уоллес также подтвердил, что Лондон передал Киеву более 4 000 противотанковых ракетных установок. И это несмотря на то, что у самой Англии этот вид оружия уже в дефиците. Более того, глава военного британского ведомства не исключил возможность оказания помощи Украине в разработке ядерного оружия. Правда, с осторожной оговоркой, что России это сильно не понравится.