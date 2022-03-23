Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР

28-й день российской военной спецоперации в Украине. Боевики «Азова» и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на бегство, обстрелы мирных жителей Луганской и Донецкой областей продолжаются.
В ЛНР под огонь попали четыре населенных пункта. В поселке Брянка повреждены газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадало здание колледжа и МЧС. В Докучаевске в Донецкой области взорвались шесть артиллерийских снарядов. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Жители вынуждены ночевать в подвалах. Для того чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей.