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Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР

23 марта 2022 08:38
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28-й день российской военной спецоперации в Украине. Боевики «Азова» и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на бегство, обстрелы мирных жителей Луганской и Донецкой областей продолжаются.

Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР-1

В ЛНР под огонь попали четыре населенных пункта. В поселке Брянка повреждены газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадало здание колледжа и МЧС. В Докучаевске в Донецкой области взорвались шесть артиллерийских снарядов. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР-4

Жители вынуждены ночевать в подвалах. Для того чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей.

Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР-7

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# Международная политика # Фотофакт

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