Украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов в ЛНР и ДНР

28-й день российской военной спецоперации в Украине. Боевики «Азова» и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на бегство, обстрелы мирных жителей Луганской и Донецкой областей продолжаются.

В ЛНР под огонь попали четыре населенных пункта. В поселке Брянка повреждены газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадало здание колледжа и МЧС. В Докучаевске в Донецкой области взорвались шесть артиллерийских снарядов. О жертвах и разрушениях не сообщается.