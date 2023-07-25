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Министр обороны Украины Резников угрожает продолжить атаки на Крымский мост

25 июля 2023 07:25
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Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Киев не прекратит наносить удары по Крымскому мосту. Руководитель Минобороны дал понять, что факт, что сооружение не используется для снабжения российских военных, его не смущает, пишет ТАСС. 

По словам Резникова, в Украине считают нормальной тактикой разрушать логистические линии противника, чтобы лишить возможности получать больше боеприпасов, топлива, продовольствия. Этой тактики Киев будет придерживаться и дальше, сказал он. Касательно Крымского моста ранее высказывался и украинский лидер Владимир Зеленский. Мост он назвал целью, которая должна быть нейтрализована. 

Как сообщалось, в ночь на 17 июля украинские БПЛА атаковали Крымский мост. В результате удара погибла семейная пара, пострадал малолетний ребенок. Российский президент Владимир Путин ответственность за произошедшее возложил на киевский режим. 

# Международная политика # Алексей Резников # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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