В Греции ищут выживших под обломками обвалившегося моста

Новости Греции. В Греции ищут выживших под обломками моста. В городе Патры продолжаются работы на месте обрушения. Известно о двоих погибших и 12 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако под завалами могут находиться еще люди. Мост планировали разобрать накануне, но перед началом работ одна из конструкций обвалилась. Под ней находились люди, которые укрывались от жары. У сооружения давно были проблемы с прочностью, сообщают СМИ. А ремонт продолжался несколько лет. Полиция задержала руководителя и нескольких сотрудников управляющей компании.