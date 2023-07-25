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В Греции ищут выживших под обломками обвалившегося моста

25 июля 2023 07:01
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Новости Греции. В Греции ищут выживших под обломками моста. В городе Патры продолжаются работы на месте обрушения. Известно о двоих погибших и 12 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции ищут выживших под обломками обвалившегося моста-1

Однако под завалами могут находиться еще люди. Мост планировали разобрать накануне, но перед началом работ одна из конструкций обвалилась. Под ней находились люди, которые укрывались от жары. У сооружения давно были проблемы с прочностью, сообщают СМИ. А ремонт продолжался несколько лет. Полиция задержала руководителя и нескольких сотрудников управляющей компании.

# Крушение # Новости Греции # Фотофакт

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