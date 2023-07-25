Горит Вашингтон – в американском штате эвакуируют людей из-за масштабных пожаров

Новости США. Эвакуация проходит в штате Вашингтон из-за пожаров. За три дня огонь прошел по территории в 20 тысяч гектаров и уничтожил несколько построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Эвакуация проходит в штате Вашингтон из-за пожаров. За три дня огонь прошел по территории в 20 тысяч гектаров и уничтожил несколько построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самое большое возгорание в округе Кликитат. Оно не локализовано до сих пор, хотя на борьбу брошены силы сотен пожарных. Пламя по-прежнему угрожает домам, фермам, электростанциям и газопроводу.