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Горит Вашингтон – в американском штате эвакуируют людей из-за масштабных пожаров

25 июля 2023 06:59
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Новости США. Эвакуация проходит в штате Вашингтон из-за пожаров. За три дня огонь прошел по территории в 20 тысяч гектаров и уничтожил несколько построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горит Вашингтон – в американском штате эвакуируют людей из-за масштабных пожаров-1

Самое большое возгорание в округе Кликитат. Оно не локализовано до сих пор, хотя на борьбу брошены силы сотен пожарных. Пламя по-прежнему угрожает домам, фермам, электростанциям и газопроводу.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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