Белый дом: США не поддерживают атаки ВС Украины вглубь РФ

Штаты не поддерживают атаки с украинской стороны вглубь Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после нападения украинских дронов в понедельник, 24 июля, на Москву, пишет РИА Новости.

По ее словам, Америка ясно дала понять, что такие действия ВСУ не поощряет.

Что касается Крыма, который также пытались атаковать БПЛА ВСУ, представитель Белого дома заявила, что с точки зрения США – это украинские земли. Ответственность за непрекращающийся конфликт Жан Пьер возложила на Российскую Федерацию. По ее словам, война могла бы прекратиться, если бы Россия отвела свои войска.

Как сообщалось, ВСУ предприняли попытку атаковать территорию Крыма беспилотниками. 17 украинских дронов были ликвидированы российскими силами. Удары беспилотников были зафиксированы и по нежилым зданиям в российской столице. Серьезных разрушений в Москве не произошло, пострадавших нет.