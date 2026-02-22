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CNN сообщил, что на Зеленского покушались около 12 раз

22 февраля 2026 16:39
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CNN сообщил, что на Зеленского покушались около 12 раз-0

Американский телеканал CNN сообщил, что на главу Украины Владимира Зеленского якобы было организовано много покушений, упомянув «около дюжины» попыток, но не привела доказательств или подробностей. Об этом пишет РИА Новости.

«Около дюжины покушений», – утверждает телеканал, не приведя при этом ни доказательств, ни каких-либо подробностей.

В статье лишь цитируется неназванный источник из близкого круга украинского президента и упоминается коррупционный скандал, в котором замешаны его приближенные.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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