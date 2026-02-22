Американский телеканал CNN сообщил, что на главу Украины Владимира Зеленского якобы было организовано много покушений, упомянув «около дюжины» попыток, но не привела доказательств или подробностей. Об этом пишет РИА Новости.

«Около дюжины покушений», – утверждает телеканал, не приведя при этом ни доказательств, ни каких-либо подробностей.

В статье лишь цитируется неназванный источник из близкого круга украинского президента и упоминается коррупционный скандал, в котором замешаны его приближенные.

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