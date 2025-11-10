Министр извинился. В Японии разгорелся скандал вокруг Курил

В Японии разгорелся скандал после того, как министр Хитоси Кикавада назвал мыс Носаппу «самым близким местом к иностранному государству». Об этом пишет РИА Новости.

Многими это было расценено как косвенное признание принадлежности Курильских островов России. Генсек правительства Минору Кихара сделал министру замечание и напомнил ему о позиции Токио, согласно которой территории являются «исконно японскими».

Позже Кикавада принес извинения бывшим жителям островов и пообещал быть более осторожным в формулировках.

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