Bild: Бундесвер считает подготовку врачей к возможному конфликту посредственной

По мнению экспертов Бундесвера, медицинская система Германии недостаточно подготовлена к возможному военному конфликту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В докладе говорится о слабых запасах медикаментов, нечетком распределении обязанностей, отсутствии информации об имеющихся врачах и нескоординированных каналах связи. В результате крупномасштабных боевых действий число раненых может достичь тысячи в день, а медицинские работники столкнутся с перегрузкой и нехваткой ресурсов.

Специалисты предложили меры: усилить охрану медицинских учреждений, обучить студентов лечению травм на поле боя, сократить бюрократию, нарастить производство ключевых лекарств в ЕС и создать стратегические запасы. Кроме того, предложено использовать консервированную кровь из других регионов, упростить требования к упаковке лекарств и провести совместные учения военных и гражданских служб.

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