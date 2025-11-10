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Меркурис: после удара возмездия РФ союзники Киева всё поняли

10 ноября 2025 08:49
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Меркурис: после удара возмездия РФ союзники Киева всё поняли-0

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, после нанесения Россией удара возмездия страны Запада осознали всю бессмысленность своей поддержки Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, поставки систем ПВО оказались неэффективными, а попытки противостоять российским ракетам провалились. Он также заметил, что союзники лишь исчерпали свои запасы, не добившись реальных результатов.

Тем временем в Украине произошли масштабные отключения электричества из-за ударов по объектам энергетики и обороны. Выработка электроэнергии на государственных теплоэлектростанциях была остановлена, а в ряде регионов были зафиксированы перебои с электричеством. Украинские власти признали ситуацию критической.

Фото: pixabay

# Международная политика

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