Прямой эфир

В Пакистане из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

13 июля 2023 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в одном из пакистанских штатов. В регионе объявлен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек -1

Под воду могут уйти еще девять городов и деревень. Местных жителей доставляют в безопасные места на лодках и плотах. Многие, рискуя жизнью, сами пробираются через затопленные районы. Больше всего от стихии страдают фермеры, которые лишились урожая.

# Наводнение # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вооруженная банда напала на полицейских в Мексике – власти назвали происшествие терактом
13 июля 2023 08:34

Вооруженная банда напала на полицейских в Мексике – власти назвали происшествие терактом

Российские войска перекрыли дорогу, по которой ВСУ снабжали передовую
13 июля 2023 08:00

Российские войска перекрыли дорогу, по которой ВСУ снабжали передовую

Эрдоган обсудит с Путиным передачу боевиков «Азова» Украине в августе
13 июля 2023 07:47

Эрдоган обсудит с Путиным передачу боевиков «Азова» Украине в августе