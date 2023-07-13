В Пакистане из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

Новости Пакистана. Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в одном из пакистанских штатов. В регионе объявлен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под воду могут уйти еще девять городов и деревень. Местных жителей доставляют в безопасные места на лодках и плотах. Многие, рискуя жизнью, сами пробираются через затопленные районы. Больше всего от стихии страдают фермеры, которые лишились урожая.