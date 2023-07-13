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Вооруженная банда напала на полицейских в Мексике – власти назвали происшествие терактом

13 июля 2023 08:34
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Новости Мексики. Шесть человек убиты при нападении вооруженной банды на полицейских в Мексике. Среди жертв – двое случайных прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженная банда напала на полицейских в Мексике – власти назвали происшествие терактом-1

По информации властей, преступники тщательно готовились к атаке. Они прислали в полицейский участок сообщение о якобы найденных заложниках. После того как на место прибыли наряды, по ним открыли огонь, взорвали несколько бомб. Ранения получили минимум 12 человек, которые в этот момент проходили мимо. Власти назвали нападение терактом. Мексика считается одной из самых опасных стран. Ежегодно от рук вооруженных преступников там погибает до 40 тысяч человек.

# Теракт # Новости Мексики # Фотофакт

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