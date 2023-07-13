Вооруженная банда напала на полицейских в Мексике – власти назвали происшествие терактом

Новости Мексики. Шесть человек убиты при нападении вооруженной банды на полицейских в Мексике. Среди жертв – двое случайных прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации властей, преступники тщательно готовились к атаке. Они прислали в полицейский участок сообщение о якобы найденных заложниках. После того как на место прибыли наряды, по ним открыли огонь, взорвали несколько бомб. Ранения получили минимум 12 человек, которые в этот момент проходили мимо. Власти назвали нападение терактом. Мексика считается одной из самых опасных стран. Ежегодно от рук вооруженных преступников там погибает до 40 тысяч человек.