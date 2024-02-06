Министр финансов Германии заявил, что страна становится беднее

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер выразил обеспокоенность тем, что из-за отсутствия роста экономики страна становится беднее. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Германия теряет конкурентоспособность, и настоятельно призвал власти принять меры на основе анализа, проведенного министрами экономики и финансов. Это заявление было сделано вскоре после того, как Организация экономического сотрудничества и развития предсказала, что в этом году экономика Германии вырастет всего на 0,3 %, по сравнению с ранее прогнозировавшимися 0,6 %.

Экономика ФРГ испытывает трудности, и в 2023 году ВВП страны снизится на 0,3 %. Также эксперты указывают, что покупательная способность населения падает из-за роста цен, что вынуждает многих немцев экономить.