Подоляк: Украина проверяет работу ВСУ за последние два года

Советник президента Украины Михаил Подоляк анонсировал, что в данный момент проводится аудит деятельности ВСУ за два последних года. Об этом пишет РИА Новости.

Он констатировал, что текущая обстановка в ходе конфликта находится в состоянии застоя, и подчеркнул, что по итогам проверки будут приниматься кадровые изменения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел вопрос о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, что вызвало обсуждение в СМИ. Зеленский предлагал Залужному роль советника, но последний отказался. В качестве возможных кандидатов на замену главкома называли Кирилла Буданова и Александра Сырского, но оба отказались.