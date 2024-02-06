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Подоляк: Украина проверяет работу ВСУ за последние два года

06 февраля 2024 09:49
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Советник президента Украины Михаил Подоляк анонсировал, что в данный момент проводится аудит деятельности ВСУ за два последних года. Об этом пишет РИА Новости.

Он констатировал, что текущая обстановка в ходе конфликта находится в состоянии застоя, и подчеркнул, что по итогам проверки будут приниматься кадровые изменения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел вопрос о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, что вызвало обсуждение в СМИ. Зеленский предлагал Залужному роль советника, но последний отказался. В качестве возможных кандидатов на замену главкома называли Кирилла Буданова и Александра Сырского, но оба отказались.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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