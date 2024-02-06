МО РФ: система ПВО сбила 7 дронов ВСУ над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбиты семь украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Это было попыткой киевского режима осуществить террористический акт против объектов на российской территории.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о сбитии в городе Губкин одного из таких дронов, в ходе которого были повреждены четыре жилых дома. ВСУ продолжает обстреливать центральные и приграничные регионы России, применяя БПЛА и совершая диверсии. Российская ПВО регулярно сбивает такие беспилотники.

В регионе установлен желтый уровень террористической опасности, что подразумевает усиленную деятельность силовых структур, проверки на железнодорожных вокзалах и в местах массового скопления людей, а также усиление охраны стратегически важных объектов.