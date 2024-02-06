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Шойгу удивил министра обороны Китая сюрпризом

06 февраля 2024 08:48
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем общался с ним на китайском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NetEase.

Шойгу выразил поздравления коллеге с его назначением и выразил уверенность, что его профессиональный опыт пригодится для усиления взаимодействия между двумя странами.

В публикации отмечается, что Дун Цзюнь, учившийся в Военной академии Генштаба в России, возглавлял китайские войска на российско-китайских морских учениях.

В конце января Шойгу и Дун Цзюнь провели встречу, на которой обсуждали развитие двухстороннего военного сотрудничества и подчеркивали, что взаимоотношения между двумя государствами не имеют направленности по отношению к другим государствам. Дун Цзюнь также поблагодарил Россию за содействие в решении «тайваньского вопроса».

# Международная политика # Сергей Шойгу

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