Шойгу удивил министра обороны Китая сюрпризом

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем общался с ним на китайском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NetEase.

Шойгу выразил поздравления коллеге с его назначением и выразил уверенность, что его профессиональный опыт пригодится для усиления взаимодействия между двумя странами.

В публикации отмечается, что Дун Цзюнь, учившийся в Военной академии Генштаба в России, возглавлял китайские войска на российско-китайских морских учениях.

В конце января Шойгу и Дун Цзюнь провели встречу, на которой обсуждали развитие двухстороннего военного сотрудничества и подчеркивали, что взаимоотношения между двумя государствами не имеют направленности по отношению к другим государствам. Дун Цзюнь также поблагодарил Россию за содействие в решении «тайваньского вопроса».