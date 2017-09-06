Блогер из Японии сыграл хит лета Despacito на двух калькуляторах: видео

Новости Японии. Японец исполнил главный хит 2017 года – песню Despacito – на двух калькуляторах.

Необычную версию испаноязычного хита сыграл на двух калькуляторах японский блогер. В описании к ролику, который в сети посмотрели около полумиллиона человек, мужчина отметил, что он из Японии, а калькуляторы – из Китая.

В начале августа Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube.

Менее, чем за год, три миллиарда просмотров – здесь подробнее.

Пользователи сети назвали эту идею классной. Кроме видео с «саундтреком года» на канале у блогера есть ролики, на которых он исполняет песни Эда Ширана, Джастина Бибера.