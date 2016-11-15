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Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан при получении взятки в размере $2 млн

15 ноября 2016 06:58
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Новости России. Крупный коррупционный скандал в Москве. С поличным за взятку задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Возбуждено уголовное дело. Речь идет о вымогательстве и получении чиновником ни много ни мало двух миллионов долларов.

Именно за такую сумму он согласился дать положительную оценку, позволившую одному российскому нефтегазовому гиганту провести сделку – приобрести 50% государственного пакета акций другой нефтяной компании. В рамках этого дела стало известно, что Улюкаев находился в разработке ФСБ больше года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Коррупция

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