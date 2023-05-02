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Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Посмотрите на это явление

02 мая 2023 11:59
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Новости США. Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И заповедник уже притягивает сотни людей. Как рассказывают сотрудники, в 2023 году гостей особенно много, ведь в некоторых других районах штата доступ к маковым полям ограничили – берегут цветы. 

Но в Калифорнии понадеялись на аккуратность туристов. Кстати, много гостей еще и потому, что цветение мака – не ежегодное явление. Процесс зависит от погоды. Просто в этот раз дождливая зима и влажная весна сделали свое дело. 

Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Посмотрите на это явление-1

Уникально в этом году то, что из-за обилия осадков мы видим разнообразие цветов. Но какой бы безмятежной ни была картина, все цветы борются за выживание. 

Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Посмотрите на это явление-4

Золотистый мак – официальный символ Калифорнии. В учебниках растение называется эшшольция. Такое имя мак получил в честь российского путешественника. В XIX веке он сопровождал в экспедиции немецкого ботаника, который первым описал калифорнийский мак. 

# Растения и цветы # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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