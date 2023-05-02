Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии. Посмотрите на это явление

Новости США. Миллионы цветков мака украсили долину Антилоп в Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И заповедник уже притягивает сотни людей. Как рассказывают сотрудники, в 2023 году гостей особенно много, ведь в некоторых других районах штата доступ к маковым полям ограничили – берегут цветы.

Но в Калифорнии понадеялись на аккуратность туристов. Кстати, много гостей еще и потому, что цветение мака – не ежегодное явление. Процесс зависит от погоды. Просто в этот раз дождливая зима и влажная весна сделали свое дело.