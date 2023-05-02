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Испания продолжает страдать из-за жары. Что говорят синоптики?

02 мая 2023 11:58
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Новости Испании. Испания готовится к новым температурным рекордам. Страна продолжает страдать от жары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 36 месяцев подряд там выпадает меньше среднего количества осадков. 

Испания продолжает страдать из-за жары. Что говорят синоптики?-1

А эксперты говорят, что скоро столбик термометра поднимется до 40 градусов по Цельсию. Но пока метеорологи предупреждают об опасности лесных пожаров, городские власти решают раньше обычного открыть общественные бассейны. Также правительство объявило о налоговых льготах более чем для 800 тысяч фермеров, чей урожай высох. 

Испания продолжает страдать из-за жары. Что говорят синоптики?-4

Причиной такой жаркой погоды специалисты называют очень теплый и сухой воздух из Африки в сочетании с отсутствием ветра. Но настораживает, скорее, другое. Эксперты считают, что теперь такие несезонные температуры станут типичными для испанского лета.   

# Погода # Марина Кишкурно # Новости Испании # Фотофакт

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