Испания продолжает страдать из-за жары. Что говорят синоптики?

Новости Испании. Испания готовится к новым температурным рекордам. Страна продолжает страдать от жары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 36 месяцев подряд там выпадает меньше среднего количества осадков.

А эксперты говорят, что скоро столбик термометра поднимется до 40 градусов по Цельсию. Но пока метеорологи предупреждают об опасности лесных пожаров, городские власти решают раньше обычного открыть общественные бассейны. Также правительство объявило о налоговых льготах более чем для 800 тысяч фермеров, чей урожай высох.