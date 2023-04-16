Глава Минобороны Украины прокомментировал потери ВСУ

Погибших меньше, чем число жертв в результате землетрясений в Турции. Так глава оборонного ведомства Украины Резников прокомментировал потери украинской армии с начала СВО.

Озвучить потери в количественном отношении по оценке Минобороны руководитель профильного ведомства не смог, пишет РИА Новости. Не могу назвать цифру, сказал Резников, но она не превышает число погибших при землетрясениях в Турции. Глава украинского Министерства обороны также сообщил, что западные страны передали Киеву практически все виды вооружений, которые были запрошены. Осталось получить военных.