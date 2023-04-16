Скандальный слив секретных документов Пентагона был сделан специально? Разбираемся

Тем временем в США разгорается скандал с утечкой секретных документов. На неделе ФБР представило миру человека, который мог стоять за сливом данных Пентагона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По их мнению, виновником шпионского скандала мог стать 21-летний офицер разведки Джек Тейшейра.

Это кадры его ареста. Нацгвардеец руководил онлайн-группой, в которой и поделился секретной информацией. В чате состояли 20-30 человек, в том числе подростки. Все они интересовались оружием и военным делом, обсуждали и ситуацию в Украине. Сколько точно засекреченных документов попало в Сеть, пока неизвестно. По некоторым данным, их количество может достигать нескольких сотен. Но тут дело даже не в количестве, а в качестве слитой информации.

При этом неясно главное – мотивация новоиспеченного шпиона. Если верить западным источникам, раскрывая государственные секреты, молодой человек хотел заработать авторитет в компьютерном чате, и поэтому слил в мессенджер около 100 фотографий. В основном это карты Украины с мелкими обозначениями, как на фото, которые вряд ли кто-то из игроков стал бы даже читать.

Опять же, если допустить, что данные каким-то образом раздобыла российская разведка, например, завербовала этого человека, то, согласитесь, нет никакого смысла публиковать карты украинского наступления. Наоборот, нужно тихо к нему готовиться на наиболее сложных участках. Поэтому слив однозначно американский, а его цель – создать впечатление, что Украина откажется от наступления из-за страшной утечки, что сил и средств у Киева нет и можно спать спокойно. Ну и кроме этого, американцы попытались заодно поссорить Россию и Египет, сообщив, что якобы Каир поставляет Украине ракеты; посеять недоверие к сербам – якобы Белград вел с НАТО переговоры о поставках оружия Киеву. Был и вброс, чтобы ухудшить российско-венгерские отношения. По удивительному стечению обстоятельств как раз в эти дни решался вопрос о продлении контракта «Газпрома» с Будапештом.