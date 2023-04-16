Резников заявил, что Меркель убедила НАТО не принимать Украину в Альянс

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал виновных в отказе НАТО принимать в Североатлантический альянс Украину и Грузию. По его мнению, виновата экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Руководитель Министерства обороны Украины отметил, что еще в 2008 году Меркель во время саммита в Бухаресте настаивала, что Украина и Грузия не должны быть в НАТО, пишет РИА Новости. Америка и большинство европейских государств не препятствовали принятию в Альянс новых государств. Меркель была настроена решительно против и повлияла на остальных, заявил Резников.

В пятницу, 14 апреля, глава МИД Украины Кулеба заявил, что киевский режим не смирится ни с каким другим решением НАТО, кроме принятия государства в Альянс. Саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле 2023 года.