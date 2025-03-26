Милей поручил рассекретить документы о нацистах, сбежавших в Аргентину после Второй мировой войны

Аргентинский лидер Хавьер Милей поручил рассекретить и опубликовать документы о нацистах, сбежавших в страну после Второй мировой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что часть материалов касается финансовых операций. Наиболее важные документы могут быть в распоряжении Министерства обороны. В то же время Милей обязал открыть доступ ко всем документам, вне зависимости от того, в распоряжении какого госоргана они находятся. Политик заявил, что нет никаких оснований скрывать эту информацию.