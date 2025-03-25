Россия и США договорились обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море

К наиболее обсуждаемой теме последних дней – украинскому конфликту. Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном начинает давать свои плоды. Дипломатическая оттепель подкрепляется совместными действиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прошествии трех дней переговоров в Эр-Рияде, сначала между США и Россией, затем между американцами и украинцами, стороны все же пришли к общему знаменателю касательно некоторых вопросов. Один из пунктов – обеспечение безопасности судоходства в Черном море. О реализации «Черноморской инициативы» условились представители России и Соединенных Штатов. Об этом говорится в официальном заявлении Кремля.

Среди договоренностей: обеспечение безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. В свою очередь глава делегации Украины также подтвердил достижение соглашений.

Кроме того, все стороны договорились внедрить достигнутые ранее договоренности президентов России и США относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.