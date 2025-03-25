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Белый дом: РФ и США договорились о безопасности судоходства в Черном море

25 марта 2025 15:10
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Америка и Российская федерация в столице Саудовской Аравии договорились прийти к обеспечению безопасности судоходства и исключению использования военной силы в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Белый дом: РФ и США договорились о безопасности судоходства в Черном море-1

Фото: pixabay

Ранее в понедельник делегации Соединенных Штатов и России принимали участие в переговорах в Эр-Рияде. Консультации начались утром и продлились более 12 часов. От российской стороны участвовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. 

# Международная политика # США # Россия

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