Белый дом: РФ и США договорились о безопасности судоходства в Черном море

Америка и Российская федерация в столице Саудовской Аравии договорились прийти к обеспечению безопасности судоходства и исключению использования военной силы в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Америка и Российская федерация в столице Саудовской Аравии договорились прийти к обеспечению безопасности судоходства и исключению использования военной силы в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Фото: pixabay
Ранее в понедельник делегации Соединенных Штатов и России принимали участие в переговорах в Эр-Рияде. Консультации начались утром и продлились более 12 часов. От российской стороны участвовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.