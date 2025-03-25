США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для сельхозпродукции

В Белом доме заявили, что американская сторона может помочь восстановить доступ к мировому рынку для РФ в сфере сельхозпродукции и удобрений. Об этом пишет РИА Новости.

24 марта прошли переговоры делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стороны обсудили украинский конфликт, а также безопасность судоходства в Черном море. Консультации начались утром в 10:15 по местному времени и длились более 12 часов. От России были представлены глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.