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США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для сельхозпродукции

25 марта 2025 15:23
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В Белом доме заявили, что американская сторона может помочь восстановить доступ к мировому рынку для РФ в сфере сельхозпродукции и удобрений. Об этом пишет РИА Новости.

США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для сельхозпродукции-1

Фото: pixabay

24 марта прошли переговоры делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стороны обсудили украинский конфликт, а также безопасность судоходства в Черном море. Консультации начались утром в 10:15 по местному времени и длились более 12 часов. От России были представлены глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

# Международная политика # Россия # Украина

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