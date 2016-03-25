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Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Франции: 12 человек погибли

25 марта 2016 09:29
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Новости Франции. Крупное ДТП произошло во Франции. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии не менее 12 человек погибли. Водитель микроавтобуса с ранениями доставлен в больницу.

По словам пассажиров грузовика, микроавтобус выехал на встречную полосу, поэтому избежать аварии у них не было возможности.

Трагедия произошла в центральной части страны, в департаменте Алье. Сообщается, что автобус был зарегистрирован в Португалии и возвращался туда из Швейцарии.

На месте ДТП работают спасатели и полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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