Микроавтобус столкнулся с грузовиком во Франции: 12 человек погибли

Новости Франции. Крупное ДТП произошло во Франции. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии не менее 12 человек погибли. Водитель микроавтобуса с ранениями доставлен в больницу.

По словам пассажиров грузовика, микроавтобус выехал на встречную полосу, поэтому избежать аварии у них не было возможности.

Трагедия произошла в центральной части страны, в департаменте Алье. Сообщается, что автобус был зарегистрирован в Португалии и возвращался туда из Швейцарии.

На месте ДТП работают спасатели и полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.