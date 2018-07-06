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Погибли два белоруса. Подробности страшной аварии под Смоленском, в которой столкнулись микроавтобус и три фуры

06 июля 2018 10:38
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Новости Беларуси. Под Смоленском два белоруса погибли в аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло ночью 5 июля.

Погибли два белоруса. Подробности страшной аварии под Смоленском, в которой столкнулись микроавтобус и три фуры-1

Что спровоцировало столкновение грузопассажирского микроавтобуса и трех фур, сейчас выясняет следствие. Известно, что ДТП произошло на 297-м километре дороги М-1. Погибли водитель и пассажир микроавтобуса: по некотрой информации, это жители Воложина.

Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. Они также намерены установить, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности.

# Авария в России # Фотофакт

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