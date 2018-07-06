Прямой эфир

Кораблекрушение в Таиланде: есть надежда, что свыше полсотни пропавших без вести туристов могут быть живы

06 июля 2018 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Свыше полусотни путешественников пропали без вести у берегов Таиланда после крушения двух туристических судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на предупреждения о шторме, прогулочные паромы вышли в море и под напором больших волн перевернулись. В общей сложности в воде оказались более 130 человек.

Кораблекрушение в Таиланде: есть надежда, что свыше полсотни пропавших без вести туристов могут быть живы-1

К настоящему моменту службы береговой охраны обнаружили тела 10 погибших. Около 40 пассажиров удалось спасти. Судьба остальных туристов неизвестна. Есть вероятность, что они оказались заблокироваными в затонувшем судне.

К поисково-спасательной операции подключились дайверы. Они надеются, что при погружении во внутреннем помещении образовался воздушный мешок, и люди могут быть до сих пор живы.

Кораблекрушение в Таиланде: есть надежда, что свыше полсотни пропавших без вести туристов могут быть живы-4

Кораблекрушение в Таиланде: есть надежда, что свыше полсотни пропавших без вести туристов могут быть живы-6

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погибли два белоруса. Подробности страшной аварии под Смоленском, в которой столкнулись микроавтобус и три фуры
06 июля 2018 10:38

Погибли два белоруса. Подробности страшной аварии под Смоленском, в которой столкнулись микроавтобус и три фуры

В Индии людей и животных уравняли в правах: так планируют бороться с браконьерством
06 июля 2018 09:17

В Индии людей и животных уравняли в правах: так планируют бороться с браконьерством

В Японии ливни привели к масштабному наводнению и оползням: фотофакт
06 июля 2018 09:13

В Японии ливни привели к масштабному наводнению и оползням: фотофакт