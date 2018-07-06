Кораблекрушение в Таиланде: есть надежда, что свыше полсотни пропавших без вести туристов могут быть живы

Новости Таиланда. Свыше полусотни путешественников пропали без вести у берегов Таиланда после крушения двух туристических судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на предупреждения о шторме, прогулочные паромы вышли в море и под напором больших волн перевернулись. В общей сложности в воде оказались более 130 человек.

К настоящему моменту службы береговой охраны обнаружили тела 10 погибших. Около 40 пассажиров удалось спасти. Судьба остальных туристов неизвестна. Есть вероятность, что они оказались заблокироваными в затонувшем судне.

К поисково-спасательной операции подключились дайверы. Они надеются, что при погружении во внутреннем помещении образовался воздушный мешок, и люди могут быть до сих пор живы.