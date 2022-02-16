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Мигранты на границе Мексики зашили себе рты

16 февраля 2022 19:02
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Новости Мексики. Мигранты на границе Мексики зашили себе рты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они надеются привлечь внимание властей к их положению и разрешить проход к границе с США.

Мигранты на границе Мексики зашили себе рты-1

Как сообщается, беженцы помогали друг другу сшивать пластиковыми нитками губы, оставляя небольшое пространство только для возможности пить воду.

Мигранты на границе Мексики зашили себе рты-4

Напомним, уже несколько месяцев тысячи мигрантов с маленькими детьми ожидают документы, чтобы получить возможность свободно пересечь Мексику и добраться до США. Однако миграционное агентство задерживает процедуру.

# Беженцы # Фотофакт

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