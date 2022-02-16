Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Страны рискуют потерять миллиарды долларов

Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Брюссель может задействовать механизм, который позволит заблокировать многомиллиардную помощь этим странам.

Основаниями для этого в случае Польши стала судебная реформа, которая, по мнению ЕС, подрывает независимость польских судей. Также Брюссель недоволен отказом признания верховенства европейского права над польским.

А вот Венгрию критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию и антимигрантскую политику. В результате Польша рискует потерять до 75 миллиардов евро, а Венгрия – не менее 22,5 миллиарда. И поскольку рассмотрение этого дела имеет приоритетную важность для Евросоюза, то оглашение вердикта транслировалось в прямом эфире. Это впервые в истории европейского суда.