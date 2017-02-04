Прямой эфир

Миграционный кризис и отношения с США: неофициальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошёл на Мальте

04 февраля 2017 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мальты. Первый в 2017 году неофициальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошёл на Мальте.

Его основными темами стали миграционный кризис и будущее союза после предстоящего выхода из него Великобритании.

Однако самой остро-обсуждаемой темой оказались  отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По итогам заседания была подписана Мальтийская декларация, которая включает увеличение помощи Ливии в первую очередь на укрепление береговой охраны и создание лагерей для беженцев, а кроме этого финансовую поддержку тех мигрантов, кто принял решение добровольно вернуться на родину, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Космический спорт: астронавты МКС устроили матч по футболу на орбите
04 февраля 2017 18:11

Космический спорт: астронавты МКС устроили матч по футболу на орбите

Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС
03 февраля 2017 06:30

Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС

Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети
02 февраля 2017 06:24

Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети