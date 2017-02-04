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Космический спорт: астронавты МКС устроили матч по футболу на орбите

04 февраля 2017 18:11
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Астронавты Международной космической станции устроили матч по футболу на орбите. Чтобы оказать поддержку любимым командам, в преддверии финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги,

командир Шейн Кимброу и бортинженер Пегги Уитсон облачились в футболки с цветами фаворитов.

После этого космонавты поздравили футболистов и пожелали им удачи. Супербоул стартует 5 февраля, когда астронавты будут спать. Увидеть большую игру они смогут лишь на следующий день, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Космос

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