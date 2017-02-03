Прямой эфир

Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС

03 февраля 2017 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. «Белая книга» предполагает создание конструктивного сотрудничества Британии и ЕС.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit.

Он содержит обещания правительства вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза, больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе,

а также подобные соглашения с другими странами.

Правительство хочет, чтобы Brexit в результате был выгоден как для Британии, так и для ЕС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети
02 февраля 2017 06:24

Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети

Демографическая катастрофа в Японии: последствия моды на «асексуальность»
01 февраля 2017 19:36

Демографическая катастрофа в Японии: последствия моды на «асексуальность»

Пан Ги Мун отказался от борьбы за президентское кресло из-за критики
01 февраля 2017 19:32

Пан Ги Мун отказался от борьбы за президентское кресло из-за критики