Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС

Новости Великобритании. Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. «Белая книга» предполагает создание конструктивного сотрудничества Британии и ЕС.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit.

Он содержит обещания правительства вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза, больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе,

а также подобные соглашения с другими странами.

Правительство хочет, чтобы Brexit в результате был выгоден как для Британии, так и для ЕС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.