Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети

Новости Индии. Разрешилась мрачная, почти мистическая тайна сотен смертей, которые выпали на долю индийских детей из города Музаффарпур.

На протяжении последних 20 лет над загадкой бились десятки ученых: летом в городе начиналась эпидемия обмороков и припадков безумия, дальше следовала кома и гибель почти половины пациентов.

У трагического феномена оказалось вполне материалистическое объяснение. В период эпидемии многие дети питались натощак плодами дерева личи: как выяснилось, они содержат токсин, который на голодный желудок действует самым катастрофическим для человеческого организма образом.