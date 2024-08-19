МИД Венгрии: упрощённая выдача рабочих виз для белорусов и россиян не несёт угроз Шенгену

Упрощенная выдача рабочих виз для граждан Беларуси и России не несет угроз Шенгенской зоне. Об этом завил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Упрощенная выдача рабочих виз для граждан Беларуси и России не несет угроз Шенгенской зоне. Об этом завил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все утверждения об обратном, сделанные в странах Северной Европы и Балтии, являются ложью, отметил Петер Сийярто. Сегодня, 19 августа, истекает срок, когда Будапешт должен дать разъяснения Еврокомиссии по новым миграционным правилам. Их запросили государства ЕС из-за обеспокоенности насчет безопасности Шенгенской зоны.