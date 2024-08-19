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В Турции задержаны подозреваемые в поджоге лесов

19 августа 2024 06:57
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Семь человек задержали в Турции по подозрению в поджоге лесов. Накануне пламя перекинулось на жилые дома, власти объявили эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции задержаны подозреваемые в поджоге лесов-2

За последние несколько дней по стране зафиксировано 19 пожаров. В МВД Турции сообщили, что установили виновных, они укрывались в разных городах, в том числе в Измире, где на борьбу с огнем направлены усилия почти 3 тысяч пожарных. В списке пострадавших около 80 местных жителей. Эвакуированы более 3,5 тысячи человек.

# Пожар

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