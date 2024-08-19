В Турции задержаны подозреваемые в поджоге лесов

Семь человек задержали в Турции по подозрению в поджоге лесов. Накануне пламя перекинулось на жилые дома, власти объявили эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние несколько дней по стране зафиксировано 19 пожаров. В МВД Турции сообщили, что установили виновных, они укрывались в разных городах, в том числе в Измире, где на борьбу с огнем направлены усилия почти 3 тысяч пожарных. В списке пострадавших около 80 местных жителей. Эвакуированы более 3,5 тысячи человек.