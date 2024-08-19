Эстония закупит для Молдовы броневики на 46 млн евро

Таллин закупит для Кишинева партию бронированных машин. Они обойдутся в 46 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Минобороны Молдовы, закупка призвана повысить обороноспособность армии. Ранее Евросоюз одобрил финансовую помощь на 137 миллионов евро для развития оборонного потенциала Молдовы. Уже поставлено две партии медицинского и инженерного оборудования, их Кишинев получил в прошлом году. Согласно Конституции, республика имеет нейтральный статус, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.